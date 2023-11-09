«Они устали»: В США отказ Словакии продолжить поддержку Украины сочли явным сигналом

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Решение нового правительства Словакии продолжить поддержку Украины – признак усталости стран НАТО от российско-украинского конфликта, пишет американское издание The Washington Post.
«Решение правительства (Словакии) является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», - прокомментировали ситуацию в WP.
Однако, по словам журналистов, это решение вряд ли сможет сильно повлиять на возможности Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения.
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