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«Они устали»: В США отказ Словакии продолжить поддержку Украины сочли явным сигналом

WP: Отказ Словакии помогать Киеву – признак усталости стран НАТО от Украины
09 ноября 2023, 10:37
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Решение нового правительства Словакии продолжить поддержку Украины – признак усталости стран НАТО от российско-украинского конфликта, пишет американское издание The Washington Post.
«Решение правительства (Словакии) является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», - прокомментировали ситуацию в WP.

Однако, по словам журналистов, это решение вряд ли сможет сильно повлиять на возможности Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения.


Напомним, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет осуществлять поставку вооружения со своих складов на Украину. Он отметил, что соответствующее решение было единогласно принято правительством Словакии.

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#нато
#словакия
#украина
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Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
09 ноября 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры.
РИА Новости пишет, что Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Сегодня пройдут переговоры, по итогам которых будут подписаны совместные документы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны. Президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы: с начало в узком, а затем в расширенном составах делегаций.

Также президенты по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана. Его темой станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Мероприятие пройдёт в Костанае.  

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#владимир путин
#политика
#казахстан
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«Может быть следующим»: На Западе считают, что смерть Частякова была сигналом Залужному
Weapons and Strategy: Смерть Частякова могла быть сигналом для Залужного
09 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/Soumen Hazra

Смерть помощника главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного Геннадия Частякова могла быть сигналом для Залужного, об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy.
«Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим», - прокомментировал ситуацию Брайен.

По его мнению, убийство могло произойти после интервью, которое Валерий Залужный дал британскому изданию The Economist. В нём главнокомандующий заявил, что уже не надеется на положительный исход на театре военных действий для ВСУ. 

Брайен также предположил, что сейчас на Украине происходит явная борьба за власть между президентом Владимиром Зеленским и высшим военным руководством страны. 

Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые. Следствие на Украины назвало основной версией его смерти несчастный случай.

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#убийство
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#власть
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#всу
#украина
#сша
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Минюст США начал расследовать дело борделей, чьими клиентами были чиновники
09 ноября 2023, 10:42

Фото: istock / Andrii Lysenko

Минюст США обвиняет трёх человек в организации секс-услуг.
О раскрытии сети элитных публичных домов в Вашингтоне и Бостоне, чьими клиентами были сотни высокопоставленных клиентов, чиновники и военные, пишет газета The New York Times.
 
«Клиентами являлись врачи, юристы, бухгалтеры, выборные должностные лица, руководители высокотехнологичных и фармкомпаний, военные офицеры, господрядчики, профессора, учёные», — рассказал исполняющий обязанности прокурора США в Бостоне Джошуа Леви.
Имена клиентов не раскрываются. Трём людям предъявлены обвинения в использовании «тактики принуждения», чтобы привлечь женщин к оказанию сексуальных услуг. Клиенты за услуги интимного характера платили от 350 до 600 долларов в час.

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#секс
#чиновники
#новости
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В Пентагоне опасаются эскалации при появлении у «Хезболлы» российских ЗРК
09 ноября 2023, 10:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Появление у ливанского движения «Хезболлах» ЗРК российского производства может привести к сильнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля. Так считает заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль.
Напомним, американская газета Wall Street Journal ранее писала, что в США обеспокоены, что представители ЧВК «Вагнер», находящиеся в Сирии, могут передать «Хезболлах» российские системы ПВО «Панцирь».
 
«Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - сказала Струль.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. Песков отметил, что по линии военных есть экстренные каналы связи и если есть на чем-то «зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных».

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#сша
#контроль
#вагнер
#песков
#чвк
#пво
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В ХАМАС хотят воевать с Израилем постоянно
09 ноября 2023, 10:30

Фото: iStock/e-crow

Палестинское движение ХАМАС желает постоянной войны с Израилем.
Об этом заявил советник группировки по СМИ Тахер Эль-Нуну, пишет Fox News. Тахер Эль-Нуну надеется, что ощущение непрекращающегося конфликта воцарится на всех границах. При этом арабский мир будет на стороне палестинцев.

По словам советника, в данный момент необходимо обеспечить анклав гуманитарной помощью, водой и электричеством.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля заявила  о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#палестина
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Клинтон: Израилю и Палестине нужно новое руководство для мирного соглашения
09 ноября 2023, 10:13

Фото: iStock/ffikretow

Израилю и Палестине необходимо новое руководство, чтобы получить шанс на мирное решение конфликта. Так считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках экономического форума в Сингапуре.
По ее словам, необходимо создать условия, которые смогут оживить мирный процесс.

«Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств», - считает Клинтон.

Ранее член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по Газе. По оценкам Кастро, Израиль сбросил на сектор Газа около 20 тысяч снарядов, и это повлекло за собой жертвы среди мирного населения Газы.

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#сша
#израиль
#права
#соглашение
#министр
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Правительство закроет лазейки по уходу от налогов
09 ноября 2023, 09:48

Фото: istockphoto.com/blinow61

Правительство доработало законопроект, который касается внесения поправок в Налоговый кодекс.
РБК пишет, что поправки закроют ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, а также ужесточат контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями. 

Поправки повысят штрафы за нарушение правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф будет равняться не менее 500 тыс. рублей. Будет расширен перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. К примеру, в него попадут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Также вводится налог 15% на любые услуги и работы, которые оказывают российским компаниям иностранные взаимозависимые фирмы. Это по факту приравнивается к ставке на дивиденды. Эксперты считают, что наиболее чувствительным для бизнеса окажется повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он способен достигать 300-400% от суммы недоимки.

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#правительство
#новости
#налоги
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Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине
09 ноября 2023, 08:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция должна выйти из Европейского союза и отдать своё место Украине, об этом написал французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик убежден, что вступления в ЕС обнищавшей и слабой Европы - это безумие. Именно поэтому он считает, что Франции лучше выйти из союза, освободив там место для других стран.

Вчера аналогичные мысли высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом».

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#украина
#переговоры
#франция
#евросоюз
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Володин рассказал, чем Россия ответит G7 на воровство активов
09 ноября 2023, 08:37

Фото: сайт Кремля

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, страны G7 чистосердечно признались в том, что хотят своровать замороженные активы РФ.
Володин назвал это преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств. Также «незаконное решение США и их «шестёрки» — выстрел себе в ногу». По мнению Володина, инвесторы не будут вкладываться в эти страны, зная, что средства могут похитить по надуманным предлогам.
 
Володин отметил, что G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности. Именно на нём базировалась американская и европейская правовые системы.  По словам Володина, у России возникают моральные и юридические основания, чтобы начать действовать в отношении активов стран G7, а их больше, чем замороженных российских средств. При этом, по мнению Володина, на российскую экономику это решение не повлияет.
 
В заключении Вячеслав Володин отметил, что самым надёжным способом вложения являются инвестиции в свою страну — Россию: «и деньги будут целы, и совесть чище».

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