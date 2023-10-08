ООН: 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля

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В Организации Объединённых Наций сообщили, что 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), людей разместили в убежищах.
«7 октября не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц находились в целях получения убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), из которых 28 являются специальными убежищами на случай чрезвычайных ситуаций на всей территории сектора Газа, за исключением города Хан-Юнис», — говорится в сообщении.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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