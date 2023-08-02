ООН будет искать зерно в других местах после выхода России из зерновой сделки

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ООН будет искать зерно в другом месте после выхода РФ из продуктового соглашения, сказал заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау.
AP News приводит его цитату:
17 июля стало известно о выходе России из зерновой сделки. При этом договоренность может возобновиться, если будут выполнены условия Москвы. В ответ на это Украина сделала предложение Турции продлить зерновую сделку без участия России.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.
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«Сейчас мы вынуждены искать зерно в других местах. Мы не знаем точно, как будет развиваться рынок, но вполне возможно повышение цен на продовольствие», — заявил Карл Скау.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.
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Мария Фирсова