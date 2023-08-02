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ООН будет искать зерно в других местах после выхода России из зерновой сделки

02 августа 2023, 09:56

Фото: iStock/elena_larina

ООН будет искать зерно в другом месте после выхода РФ из продуктового соглашения, сказал заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау.
AP News приводит его цитату:
«Сейчас мы вынуждены искать зерно в других местах. Мы не знаем точно, как будет развиваться рынок, но вполне возможно повышение цен на продовольствие», — заявил Карл Скау.

17 июля стало известно о выходе России из зерновой сделки. При этом договоренность может возобновиться, если будут выполнены условия Москвы. В ответ на это Украина сделала предложение Турции продлить зерновую сделку без участия России.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.

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#зерновая сделка
#оон
#россия
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Байден может направить часть предусмотренных для Киева денег в Тайвань
02 августа 2023, 10:17

Фото: iStock/Tanaonte

Действующий президент США Джо Байден хочет направить часть предусмотренных для Киева на вооружение для Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
«Президент США намерен вскоре обратиться с соответствующей просьбой к Конгрессу, чтобы ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая», - говорится в статье.
 
Ранее в Белом доме уже заявляли, что на вооружение Тайваня будет выделено млн долларов. При этом Тайбэй уже несколько лет находится в ожидании обещанного американцами оружия на 23 млрд долларов. Считается, что помощь Тайваню поддержат республиканцы, которые не хотят выделять деньги Украине.
 
Таким образом, газета утверждает, что голосование станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

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#сша
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#помощь
#президент
#голосование
#вооружение
#поставки
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Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США
Asia Times: Оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания США
02 августа 2023, 10:07

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, пишет издание Asia Times.
По словам автора статьи, Украина использует боеприпасы, которые были поставлены западными союзниками для атак на Россию. Однако, Пентагон при передаче вооружения обращал внимание, что оружие США не должно применяться на российской территории. 

Обозреватель издания назвал обещания Киева Пентагону о том, что ВСУ будут использовать вооружение только для отражения атак ложью и отметил, что кассетные боеприпасы Украина использует в боях практически ежедневно.  

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#сша
#оружие
#украина
#боеприпасы
#всу
#пентагон
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Бразилия выступает против расширения БРИКС
02 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/blinow61

Бразилия стала главным противником расширения БРИКС среди стран-участниц.
Информагентство Reuters пишет, что претензии Бразилии связаны с нежеланием превращения БРИКС «в нечто другое». Страна считает, что нужно сохранить сплоченность группы. Бразильское правительство считает, что расширение БРИКС должно происходить постепенно, обеспечивая региональный баланс. Также роли всех нынешних стран-участниц должны сохраниться.
 
В Бразилии уверены, что другие страны могут принимать участие в мероприятиях БРИКС и  без полноправного членства.
При этом страна понимает необходимость уступить и не собираются блокировать расширение БРИКС.
 
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

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#бразилия
#страны
#политика
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В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине
Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США работать на должном уровне
02 августа 2023, 08:58

Фото: iStock/icholakov

Помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что спецоперация на Украине показала неспособность ВПК США функционировать на должном уровне, сообщает агентство ТАСС.
По ее словам, для военно-промышленной базы есть вызовы, которые были брошены несколько лет назад.  

Представитель Пентагона пояснила, что до проведения СВО на территории Украины, возможность оценить американское ВПК было сложно. Она также подчеркнула, что база не способна функционировать на том уровне, на котором хотелось бы руководству США.

Карлин также подчеркнула, что в промышленную базу вкладывается достаточно средств и призвала оценить ее эффективность. 

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#сша
#армия
#база
#поставки
#сво
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Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь
WE: Украина продолжает хамить Западу в ответ на иностранную помощь
02 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/alzay

Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности. Об этом пишет издание Washington Examiner.
По словам авторов статьи, киевские власти ведут себя агрессивно и позволяют грубость в отношении западных союзников, которые оказывают им помощь.  

Обозреватели издания выразили недоумение относительно поведения властей Украины. Крупнейшие иностранные партнёры просят лишь благодарность, вместо этого, руководство страны ведет себя еще более раздражительно.  
Журналисты предположили, что вскоре, оскорбление вместо выражения благодарности может привести к сокращению военной помощи в будущем. 

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#помощь
#журналисты
#страны
#украина
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Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России
Песков: после выполнения условий РФ Москва готова вернуться к зерновой сделке
02 августа 2023, 06:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил готовность Москвы к немедленному возобновлению зерновой сделки, при условии соблюдения российских требований. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков, отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации и готовности российских властей к возобновлению переговоров по зерновой сделке, подчеркнул, что Москва готова к немедленному возвращению к этому вопросу, но только после выполнения условий, предъявляемых Россией.

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#песков
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В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки
Myśl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за своей проукраинской пропаганды
02 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/Berezko

Главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что Польша столкнулась с тупиковой ситуацией из-за своего проукраинского курса.
Продвижение идеи о том, что Украина ведет борьбу за весь «свободный мир», за Европу и, следовательно, за судьбу Польши, очень выгодно для киевских властей, поскольку оно предоставляет им поддержку, военную помощь и финансовую поддержку.

«Таким образом, Польша стала жертвой своей собственной пропаганды и доктрины, что это «наша война», — говорит Энгельгард.
Журналист подчеркивает, что заявления польских политиков о «смерти украинцев в борьбе за нашу свободу» являются нелепым суждением, не имеющим отношения к реальности, и что украинский конфликт относится только к отношениям между Москвой и Киевом.

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#журналист
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#украина
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#захарова
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В России допустили проблемы с визами США для делегации в ООН
Зампостпреда Полянский допустил проблемы с визами США для делегации РФ в ООН
02 августа 2023, 04:39

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Дмитрий Полянский, который занимает должность первого заместителя постоянного представителя России в ООН, выразил опасения о возможных проблемах с получением виз США для российской делегации, которая планирует принять участие в Генеральной Ассамблее организации. Об этом пишут «Известия».
Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, собирается отправиться на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ни одна из сторон не застрахована от возникновения новых визовых проблем. У нас нет оснований предполагать, что американская сторона откажется от своей стратегии создания препятствий для наших представителей», — заявил Полянский.

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#оон
#полянский
#рф
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Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы
Трампу по делу о вмешательстве в выборы грозит более 50 лет тюрьмы
02 августа 2023, 02:38

Фото: сайт Кремля

По новым обвинениям в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 50 лет заключения. Однако, даже в случае его осуждения, Секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, как предусмотрено американским законодательством.
Согласно параграфу 371 Кодекса США, «сговор с целью обмана США» подразумевает штраф и тюремный срок до пяти лет. Виновного в нарушении параграфа 1512, предусматривающего «воспрепятствование официальной процедуре», ждет штраф или тюрьма на срок до 20 лет, плюс аналогичное наказание за «сговор» на совершение такого преступления.

Наконец, за «сговор против прав», согласно параграфу 241, возможен штраф и заключение до 10 лет. Однако, ситуацию может усложнить конечный результат преступления: если в результате действий подсудимого кто-то умер, наказание может увеличиться до пожизненного заключения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли протестующая и полицейский. Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинения против Трампа направлены на наказание виновных в штурме Капитолия.

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#выборы
#сша
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#наказание
#тюрьма
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