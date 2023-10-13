ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа

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Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Агентство также отмечает, что у границ сектора Газа наблюдается скопление израильских танков, которые концентрируются перед вторжением на территорию анклава для уничтожения боевиков ХАМАС. В обращении ЦАХАЛ указано, что эвакуация на юг необходима для безопасности самих жителей сектора Газа, так как террористы используют гражданских лиц в качестве «живого щита».
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Александр Бойцов