ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.
Гутерриш также подчеркнул, что ООН заинтересована в том, чтобы возобновить сделку и вернуть продовольствие на мировые рынки.
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Гутерриш также подчеркнул, что ООН заинтересована в том, чтобы возобновить сделку и вернуть продовольствие на мировые рынки.
«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», - заявил Гутерриш.Зерновая сделка была прекращена 18 июля. Россия приостановила действие соглашения ввиду неисполнения договоренностей сторонами.
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Анастасия Крестьянова