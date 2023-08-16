ООН намерена участвовать в саммите БРИКС

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ООН примет участие в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на офис генерального секретаря организации.
До этого лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. А Мексика заявляла, что не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Официальный Мехико собирается и дальше укреплять «союз Северной Америки и всей Америки по причинам соседства», а также экономическим и геополитическим причинам.
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Мелисса Тимофеева