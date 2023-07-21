ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.
Накануне, военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. Он сообщил, что партии вооружений, которые были ввезены на Украину, содержат, в том числе, кассетные снаряды.
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