ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов

В МИД России заявили, что Москва, в связи с ситуацией вокруг генконсульства Китая в Одессе, предоставила Пекину необходимые пояснения о ходе СВО.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте внешнеполитического российского ведомства.



МИД РФ заявил, что 20 июля ведомство направило посольству КНР в Москве пояснения о ходе СВО на Украине. Предоставление таких сведений последовало после информации об ущербе, которое понесло консульство КНР в Одессе.



Российское ведомство заверило, что каналы связи Москвы с Пекином работают бесперебойно и тесное сотрудничество между сторонами продолжается.



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Анастасия Крестьянова