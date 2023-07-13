ООН предлагает продлить зерновую сделку минимум на два месяца

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Источник сообщил РИА Новости, что ООН хочет продлить «зерновую сделку» минимум на два месяца.
Собеседник агентства подтвердил информацию о том, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш в письме предложил президенту РФ Владимиру Путину пролонгировать действие соглашения.
По словам источника, западные страны должны прийти к единому мнению относительно этого вопроса. Он также напомнил, что суть обращения генсека состояла в том, чтобы продлить срок действия зерновой сделки на два месяца.
Напомним, срок действия соглашения истекает 17 июля.
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По словам источника, западные страны должны прийти к единому мнению относительно этого вопроса. Он также напомнил, что суть обращения генсека состояла в том, чтобы продлить срок действия зерновой сделки на два месяца.
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Анастасия Крестьянова