ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением

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Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X.
Напомним, 31 октября, сразу после прилёта ракет по Джебалии, в МВД сектора Газа сообщили о 400 погибших и раненых местных жителях.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».
В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призывают к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.
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«Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», - прокомментировали ситуацию представители УВКПЧ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».
В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призывают к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.
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Евгения Парфентьева