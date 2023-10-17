ООН: В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба

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В секторе Газа иссякают запасы хлеба, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН.
«Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом», - прокомментировали ситуацию представители организации.
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. Викторов отметил, что Россия уже занимается с Египтом и Израилем вопросом открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа.
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Евгения Парфентьева