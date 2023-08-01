ООН выступила против атак беспилотников на Москву

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В офисе генсека ООН выступили против атак беспилотников на Москву и заявили, что они должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.
Ранее сообщалось, что атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.
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Анастасия Чинкова