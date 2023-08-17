ООН: Запрет образования на русском языке в Эстонии противоречит договорам по правам человека

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Запрет на получение образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Введённые в законодательство Эстонии поправки предполагают переход образовательной системы страны на эстонский язык. Это касается всех дошкольных и школьных учреждений, в том числе и тех, которые работают по двуязычной системе.
Такое нововведение вызывает протесты среди русскоязычного населения страны, которое составляет значительную долю в общей численности. За последние несколько лет в Эстонии был закрыт ряд школ с русскоязычным образованием. По словам докладчиков ООН, ограничение образования на языках меньшинств противоречит международным договорам по правам человека.
12 декабря прошлого года эстонское правительство приняло решение перейти на эстоноязычное образование в стране. В связи с этим, начиная с 2024 года школьные учителя обязаны подтверждать уровень владения языком, он не должен быть не ниже C1 (всего в Эстонии выделают шесть уровней владения государственном языком, где С1 – пятый. Для директоров и завучей аналогичные требования начали действовать с 1 августа 2023 года.
При этом, с 2024/2025 учебного года появится возможность проведения учебной деятельности на другом языке, но для этого необходимо получить разрешение правительства. Оно, в свою очередь, в исключительном порядке может дать учебной организации возможность вести деятельность на ином языке на один год.
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Такое нововведение вызывает протесты среди русскоязычного населения страны, которое составляет значительную долю в общей численности. За последние несколько лет в Эстонии был закрыт ряд школ с русскоязычным образованием. По словам докладчиков ООН, ограничение образования на языках меньшинств противоречит международным договорам по правам человека.
При этом, с 2024/2025 учебного года появится возможность проведения учебной деятельности на другом языке, но для этого необходимо получить разрешение правительства. Оно, в свою очередь, в исключительном порядке может дать учебной организации возможность вести деятельность на ином языке на один год.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова