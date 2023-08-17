Радио1
Главная / Новости / Политика/ ООН: Запрет образования на русском языке в Эстонии противоречит договорам по правам человека

ООН: Запрет образования на русском языке в Эстонии противоречит договорам по правам человека

17 августа 2023, 14:33

Фото: iStock/Racide

Запрет на получение образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Введённые в законодательство Эстонии поправки предполагают переход образовательной системы страны на эстонский язык. Это касается всех дошкольных и школьных учреждений, в том числе и тех, которые работают по двуязычной системе.

Такое нововведение вызывает протесты среди русскоязычного населения страны, которое составляет значительную долю в общей численности. За последние несколько лет в Эстонии был закрыт ряд школ с русскоязычным образованием. По словам докладчиков ООН, ограничение образования на языках меньшинств противоречит международным договорам по правам человека.


12 декабря прошлого года эстонское правительство приняло решение перейти на эстоноязычное образование в стране. В связи с этим, начиная с 2024 года школьные учителя обязаны подтверждать уровень владения языком, он не должен быть не ниже C1 (всего в Эстонии выделают шесть уровней владения государственном языком, где С1 – пятый. Для директоров и завучей аналогичные требования начали действовать с 1 августа 2023 года.

При этом, с 2024/2025 учебного года появится возможность проведения учебной деятельности на другом языке, но для этого необходимо получить разрешение правительства. Оно, в свою очередь, в исключительном порядке может дать учебной организации возможность вести деятельность на ином языке на один год.

Читайте также:

Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян

Delfi: Бабченко* забросал яйцами российское посольство в Таллине

Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия является угрозой для НАТО

*признан Минюстом РФ иноагентом
#эстония
#образование
#русский язык
#россияне
#ограничения
Читайте нас в
Премьер-министр Латвии Кариньш покинул свой пост
17 августа 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал прошение об отставке, что означает и отставку всего правительства. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv.
Члены правительственной коалиции неоднократно не могли прийти к общему решению по различным вопросам, касающимся здравоохранения, образования, государственного бюджета и др. Переломным моментом стали президентские выборы, при подготовке к которым представители коалиции не смогли прийти к компромиссному решению о выборе единственного кандидата.

После этого Кариньш подал в отставку, заявив о том, что не желает баллотироваться на пост премьера. А новым кандидатом в партию «Новое единство», которую представлял Кариньш, стала министр благосостояния Эвика Силиня.

Читайте также:

Премьер Латвии объявил об уходе в отставку

СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии

В Латвии заявили о срочной мобилизации пограничников
#латвия
#премьер-министр
#уход
#правительство
Читайте нас в
ЭКОВАС готов начать военную интервенцию в Нигер
Reuters: Представитель ЭКОВАС заявил о готовности блока действовать в Нигере
17 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/DancingMan

Государства ЭКОВАС готовы к действию в случае провала переговоров в Нигере. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя организации.
По словам собеседника издания, конституционный порядок в стране будет восстановлен любыми методами и средствами. В том случае, если остальные усилия не приведут к успеху, в страну войдут силы ЭКОВАС, заявил представитель объединения.  

При этом, спикер отметил, что сообщество надеется, что конфликт удастся разрешить дипломатическим путем. В том случае, если введение блока в Нигер потребует ситуация, военный контингент прибудет на территорию страны. 

Читайте также: 

Более 30 мирных жителей погибли в Нигере после атак

Al Hadath: ЭКОВАС активизирует силы быстрого реагирования для «восстановления порядка» в Нигере

Африканский союз выступил против военного вторжения в Нигер
#конфликт
#страны
#Нигер
#военные
Читайте нас в
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска
17 августа 2023, 15:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска.
Об этом глава государства сообщил в ходе церемонии открытия движения по МЦД-3 в Москве.

По словам президента, также будет рассмотрен вопрос о начале строительства железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что для соответствующей реализации «настало время». Российский лидер подчеркнул, что поездка между городами не будет превышать двух с половиной часов.

Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии. 

Читайте также: 

Путин: Наступил момент для реализации ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

Путин рассказал, как МЦД-3 поможет жителям Москвы и региона

Путин, Собянин и Воробьёв открыли линию МЦД-3
#строительство
#мцд
#лидер
#путин
Читайте нас в
Путин рассказал, как МЦД-3 поможет жителям Москвы и региона
Владимир Путин заявил, что МЦД-3 позволит жителям Москвы и региона сэкономить время
17 августа 2023, 15:10

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что новый диаметр МЦД-3 позволит москвичам и жителям региона заметно сэкономить время.
На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин заявил, что новый диаметр МЦД-3 позволит жителям московского региона в разы сократить время в пути в центр столицы.
 
Этот маршрут очень поспособствует тем, кто работает в городе в ежедневном режиме и будет востребован сотнями тысяч человек, уверен президент.

Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

«Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного проекта», - сказал глава РФ.

Читайте также:

Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности

Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей

Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта
#владимир путин
#мцд-3
Читайте нас в
Путин прибыл на выставку в Манеж
Президент Путин приехал на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеж
17 августа 2023, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеж. Главе государства будет продемонстрирован обновлённый подвижной состав рельсового транспорта столицы.
Российского лидера встретил мэр Москвы Сергей Собянин. 

В рамках мероприятия, президенту представят современные вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Также, глава государства сегодня даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру. Кроме того, главе государства будет продемонстрирована интерактивная транспортная система столицы. 

Накануне, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе необходимо синхронизировать строительство с развитием транспортной инфраструктуры. 

Читайте также: 

Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Собянин сообщил, сколько москвичей сейчас находятся в зоне СВО

Путин поручил минимизировать ущерб от взрыва в Махачкале


#строительство
#сергей собянин
#мероприятия
#мэр
#путин
Читайте нас в
Экономист Хазин назвал главный вопрос американских выборов
Экономист Хазин: «Посадят Трампа или нет»
17 августа 2023, 14:47

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Экономист Михаил Хазин высказал мнение о том, что осенью во многих странах мира пройдёт процессы, которые определят дальнейшие глобальные процессы. К таких событиям относятся и выборы США.
Хазин напомнил, что само голосование в США состоится в ноябре следующего года, но подготовительный процесс, кампании там традиционно начинаются значительно раньше.

«Главный вопрос, касающийся конфигурации американских выборов, можно сформулировать очень просто: посадят 45-го президента США Дональда Трампа или нет. Этот вопрос тоже должен быть решён в октябре», — пояснил в беседе с «Царьградом» Хазин.

А политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию, касающуюся президентских выборов на Украине, которые были отменены действующим руководством страны из-за военного положения.

«Судя по всему, развитие событий может быть разным. Зеленский прекрасно понимает, что какой-то персональной ценности у него перед Западом нет. Вероятно, именно это ему портит настроение и здоровье, судя по его внешнему виду. Конечно, шансов у Зеленского на переизбрание не так много, но замены пока тоже не видно», — заявил в беседе с RT Дудчак.

Читайте также:

Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов

Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях

В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса

#сша
#политика
#голосование
#украина
#выборы
Читайте нас в
Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана
Рамзан Кадыров: Акции по сожжению Корана доводят ситуацию до точки невозврата
17 августа 2023, 14:46

Фото: сайт Кремля

Акции по сожжению Корана, которые продолжаются в странах Европы и Запада, доводят ситуацию до точки невозврата. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что с беспрецедентным вызовом столкнулся весь мусульманский мир. Акции, которые связаны с сожжением священной книги доводят ситуацию до точки невозврата, заявил глава республики.  

Кадыров указал на безнаказанность участников таких акций и подчеркнул, что продолжение таких провокационных действий, которые не влекут за собой последствий, демонстрирует всем мусульманам настоящее отношение к их правам.  

Также, глава Чечни задался вопросом о том, почему главы мусульманских государств позволяют относиться подобным образам к Корану на территории своих стран. 

Читайте также: 

Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в Чечне

Арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

Кадыров заявил, что Россия не нуждается в мирных переговорах
#россия
#книги
#акции
#мир
#кадыров
Читайте нас в
В Швеции повышен уровень террористической угрозы
В Швеции повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего
17 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/zabelin

Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5. Об этом сообщила глава шведской службы безопасности Шарлотт фон Эссен.
Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции, её слова приводит The Local.
 
По ее словам, ситуация, связанная с безопасностью в стране, ухудшается. Она также заявила, что обстановка, вероятно, будет сохраняться на протяжении длительного времени. Шарлотт фон Эссен отметила, что решение о повышении уровня террористической угрозы, согласовано с военной разведкой страны. 
 
По мнению авторов статьи, угроза совершения террористических актов связана с акциями сожжения Корана, которые были допущены.  

Читайте также: 

Дания усиливает контроль за границами после акта сожжения Корана

Лидер «Хезболлах» призвал исламскую молодежь наказать осквернителей Корана в Европе

В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран

#контроль
#страны
#коран
#швеция
Читайте нас в
Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Киеву до победы
Столтенберг: НАТО будет помогать Киеву до победы
17 августа 2023, 14:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.
«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», - заявил Столтенберг.
Так, генсек Североатлантического альянса ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли тот вариант, при котором Украина уступит какие-то территории для того, чтобы скорее завершить конфликт. 

Напомним, начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен накануне выразил мнение о том, что Украина может получить членство в блоке, если уступит России территории, которые не намерена признавать российскими, что приведет к завершению вооруженного конфликта. Его слова привело шведское издание Verdens Gang. 

Читайте также: 

Администрация США: Вступление Украины в НАТО через уступки России не обсуждалось

Политолог Ведруссов назвал НАТО организацией позавчерашнего дня

В НАТО отказались от слов о том, что Украина должна уступить России земли ради альянса
#конфликт
#украина
#мнение
#нато
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников