ООН заявила о шести погибших в Газе сотрудниках

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В ООН заявили о том, что в секторе Газа погибли шесть сотрудников организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Общее число погибших в период конфликта сотрудников возросло до 35 человек, по заявлениям организации.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил заявил, что Израиль собирается нанести мощную атаку по сектору Газа.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил заявил, что Израиль собирается нанести мощную атаку по сектору Газа.
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Мелисса Тимофеева