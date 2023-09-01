ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.
Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.
При этом представитель генсека ООН не стал предполагать, каковы будут результаты предстоящих переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что Россия сразу же возобновит черноморскую инициативу, как только будут выполнены все данные ей обещания.
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Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что Россия сразу же возобновит черноморскую инициативу, как только будут выполнены все данные ей обещания.
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Анастасия Чинкова