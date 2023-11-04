ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин

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Женщины в секторе Газа сталкиваются с крайне неблагоприятными условиями при родах, сообщили на сайте ООН.
Отмечается, что они вынуждены рожать среди развалин на улице, в разрушенных больницах или в переполненных центрах для беженцев с недостаточными санитарными условиями. Эти факты содержатся в совместном заявлении, опубликованном Детским фондом ООН, Всемирной организацией здравоохранения и БАПОР ООН.
В документе также говорится, что многие женщины вынуждены рожать в убежищах, в своих домах, среди обломков на улицах или в переполненных медицинских учреждениях, где условия гигиенической безопасности ухудшаются, а риск заражения и осложнений в медицинском плане увеличивается. Такая ситуация обусловлена закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медицинской помощи.
Согласно заявлению, даже медицинские учреждения подвергаются обстрелам. К примеру, 1 ноября произошел обстрел важного родильного отделения больницы Аль-Хило. Документ также предостерегает о том, что в среднем в день в секторе Газа рожают 180 женщин, из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, требующие дополнительной медицинской помощи.
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В документе также говорится, что многие женщины вынуждены рожать в убежищах, в своих домах, среди обломков на улицах или в переполненных медицинских учреждениях, где условия гигиенической безопасности ухудшаются, а риск заражения и осложнений в медицинском плане увеличивается. Такая ситуация обусловлена закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медицинской помощи.
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Артем Кузьмин