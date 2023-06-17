Опасные вещества нашли в самолете сопровождения президента ЮАР

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Министерство иностранных дел ЮАР выразило свое мнение, что данная инцидент был результатом ошибки со стороны польских властей.
Стоит отметить, что посещение Варшавы президентом ЮАР Сирилом Рамафосой было частью его поездки, целью которой было обсуждение возможности прекращения военных действий и решения конфликта между Россией и Украиной. После Варшавы, Рамафоса планировал направиться в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем продолжить свой путь в Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение президента ЮАР о мирном разрешении конфликта заявил, что никаких переговоров не будет, пока российские войска находятся на территории Украины.