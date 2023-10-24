Оперативный сбор командного состава проходит в армии Белоруссии

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В Белоруссии проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил республики. Военачальники обсудят вопросы подготовки воинских частей и мероприятия по укреплению обороноспособности страны.
Основной целью сбора обозначена выработка единого подхода к обучению руководителей органов военного управления и командиров воинских частей. В конце сбора состоится заседание военной коллегии, на котором будут подведены итоги подготовки Вооруженных сил Белоруссии в 2022/2023 учебном году, а также поставлены задачи на предстоящий учебный год.
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Александр Бойцов