Оперштаб Краснодарского края опроверг введение дополнительных мер безопасности в регионе

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — подчеркнули в оперштабе.
Напомним, некоторое время назад пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что по его подразделениям якобы ударили российские власти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Посты в ночь на субботу уже организованы в районе штаба Южного военного округа на территории Ростова-на-Дону. Центральные улицы города патрулируют машины правоохранителей, на которых включены проблесковые маячки. Что касается западной части Ростова, то там слышны звуки работы воздушной техники.