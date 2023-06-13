Opinion: Макрон попросился на саммит БРИКС

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Президент Франции Макрон попросил главу ЮАР предоставить ему возможность приехать на саммит БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон, во время телефонных переговоров, обратился с просьбой к главе ЮАР Сирилу Рамафосу о том, чтобы его пригласили на грядущий саммит БРИКС. Об этом пишет издание Opinion.
Сообщается, что южноафриканский глава государства удивился просьбе французского коллеги. По информации издания, принимающая сторона не предоставила ответа, касаемо того, готова ли она предоставить возможность участвовать в саммите лидерам, не входящим в объединение.
Отмечается, что проведение саммита БРИКС запланировано на август.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти ЮАР предложили участвовать России в саммите БРИКС в удаленном формате.
Сообщается, что южноафриканский глава государства удивился просьбе французского коллеги. По информации издания, принимающая сторона не предоставила ответа, касаемо того, готова ли она предоставить возможность участвовать в саммите лидерам, не входящим в объединение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти ЮАР предложили участвовать России в саммите БРИКС в удаленном формате.
Анастасия Крестьянова