Опоздание на работу из-за снегопада: Юрист Соловьёв объяснил, как отстоять свои права

Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики. Из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», как действовать при опоздании на работу из-за непогоды.