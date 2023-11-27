Опоздание на работу из-за снегопада: Юрист Соловьёв объяснил, как отстоять свои права

Фото: IStock/peterspiro
Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики. Из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», как действовать при опоздании на работу из-за непогоды.
По словам собеседника, работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который не явился на работу вовремя. Однако опоздавший может обжаловать выговор, так как фактические его вины в опоздании нет.
Юрист рекомендовал фиксировать на камеру свой путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность. Если руководство откажет в обжаловании, с этими материалами можно будет обратиться в суд.
Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений
Цены на такси в Москве выросли до максимума из-за непогоды
«Вины работника в совершении дисциплинарного проступка в этом случае нет, потому что снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, причинно-следственных связей нет. Но если вы понимаете, что опаздываете на работу из-за непогоды, то лучше позвонить и предупредить об этом руководство», — сказал Соловьёв, добавив, что в будущем это может стать доказательством при обжаловании выговора.
«Если вы стоите на остановке и видите, что таких людей много, — обменяйтесь контактами, чтобы потом быть свидетелями друг у друга. Это рабочая история. Также нужно сделать скрины прогноза погоды, различных предупреждений, можно сделать фотографию автобуса, маршрутки, на которой вы едете, можете видео сделать, как весь транспорт стоит, и сколько снега на дороге. При разбирательствах можно также запросить справку из регионального метеорологического центра, справку из транспортного предприятия с трекером автобуса. Ваш звонок руководству тоже будет доказательством в суде. Не поленитесь, позвоните, предупредите, какими бы не были отношения у вас с начальником», — добавил юрист.Читайте также:
Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений
Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
Цены на такси в Москве выросли до максимума из-за непогоды
Екатерина Шмакова