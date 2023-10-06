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Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза

06 октября 2023, 02:49
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Лидер польской оппозиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии PiS Ярослав Качиньский планирует выход страны из Евросоюза (ЕС).
«У меня есть все больше сигналов, и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — заявил политик в ходе встречи с избирателями в четверг, 5 октября.

Туск добавил, что если Польша все же запустит процесс выхода страны из Евросоюза, то это будет «в сто раз хуже, чем для Британии».


При этом около 80% поляков устраивает членство в ЕС, так как для них открыты все границы, при этом Евросоюза шла «река денег».

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#польша
#ес
#евросоюз
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Производитель «Вязанки» поставит в Китай продукты из растительного белка
06 октября 2023, 03:07

Крупный российский производитель мясных продуктов компания «Аби» (торговые марки «Стародворье», «Горячая штучка» и «Вязанка») будет экспортировать продукты из растительного белка в Китай. В настоящее время готовятся документы для первой поставки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сейчас компания оформляет документы для первой поставки в Китай. Будем поставлять замороженные полностью готовые продукты на основе растительного белка, а также замороженную десертную выпечку», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что компания приступила к производству продукции из растительного белка в 2022 году. В октябре была представлена линейка под брендом Foodgital, а с 2023 года стартовали продажи.

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В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен
Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий
06 октября 2023, 02:21

Фото: eeas.europa.eu

Председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен вступили в несогласие по поводу Украины и борьбы за власть в Европейском Союзе, сообщает Spiegel.
В материале указывается, что в интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковала внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что Еврокомиссия была оскорблена и недовольна заявлениями о возможном вступлении Украины в ЕС.

Ранее Шарль Мишель сообщил немецким журналистам, что Украина, при выполнении всех необходимых условий, может присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий в области внешней политики. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.

В статье также отмечается, что сам Шарль Мишель предлагает Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году, что, по мнению некоторых, также является превышением полномочий.

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#украина
#интервью
#ес
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Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей
06 октября 2023, 01:11

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности занять на какое-то время пост спикера Палаты представителей Конгресса, пока республиканцы не предложили другую кандидатуру.
«Республиканцы спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера Палаты представителей, пока они не найдут долгосрочную кандидатуру. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

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#сша
#сми
#трамп
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МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху
06 октября 2023, 00:35

Фото: iStock/Wirestock

В МИД Армении выразили разочарование заявлениями делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Ереван с разочарованием и крайней озабоченностью воспринял информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах.

«Министр иностранных дел Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в МИДе встречи с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении», — говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что визит делегации международной организации в Карабах не является межведомственной миссией по сбору фактов. Кроме того, он не оправдал ожиданий армянской стороны и международного сообщества, подчеркнули в МИД Армении.

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#ес
#нагорный карабах
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО: над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
05 октября 2023, 23:01

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ в четверг, 5 октября, сообщило, что российские системы ПВО успешно пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Как подчеркнули в ведомстве, украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Белгородской областью около 22:00 по московскому времени.

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«Денег нет»: Пентагон не будет выделять Украине деньги
Пентагон: США не планируют выделять деньги на Украину из других статей бюджета
05 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/icholakov

Соединенные Штаты не планируют выделять деньги на поддержку Украины из оборонного бюджета, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
«Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», - прокомментировал ситуацию Райдер. 

При этом, он отметил, что в ведомстве продолжают переговоры с Конгрессом США о выделении дополнительных средств на помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Устинова заявила, что через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву.

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«Идиот или негодяй?»: В парламенте Канады не могли не знать о происхождении Хунка
Путин: Спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера
05 октября 2023, 22:19

Фото: kremlin.ru

Бывший спикер парламента Канады Энтони Рота не мог не знать, что Ярослав Гунька работал на Адольфа Гитлера, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян. Он напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться». При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.

«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - поставил точку в этом вопросе российский президент.

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#рф
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Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
WSJ: американский F-16 сбил в Сирии турецкий беспилотник
05 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/valio84sl

На северо-востоке Сирии реактивный истребитель Вашингтона сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для войск США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что это первый случай, когда США сбили БПЛА своего союзника по НАТО — Турции. По словам представителя министерства обороны Турции, сбитый беспилотник не принадлежал вооруженным силам Турции.

Отмечается, БПЛА  был вооружен ракетами «воздух-земля», по этой причине его сочли угрозой для сирийской и американской армии, которые находятся на базе Таль Байдар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО. Беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

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Путин: Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с ВС РФ
05 октября 2023, 20:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракт с российской армией, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее глава РФ заявил, что за время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также отметил, что помимо личного состава, украинская армия потеряла 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. 

В своей речи на заседании «Валдай» российский лидер напомнил, что не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей.

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