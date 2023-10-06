Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза

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Лидер польской оппозиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии PiS Ярослав Качиньский планирует выход страны из Евросоюза (ЕС).
«У меня есть все больше сигналов, и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — заявил политик в ходе встречи с избирателями в четверг, 5 октября.
Туск добавил, что если Польша все же запустит процесс выхода страны из Евросоюза, то это будет «в сто раз хуже, чем для Британии».
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