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Опрос: Более половины американцев выступают против нового пакета помощи Украине

04 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Согласно результатам опроса CNN более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине.
55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи, 45%, наоборот, поддержали американское правительство.

Опрашивающие задали дополнительный вопрос о том, какой вид помощи должны осуществлять США. Так, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.


В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.

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#сша
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На дополнительные выборы в Мособлдуму зарегистрировали пять кандидатов
04 августа 2023, 20:48

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Окружная избирательная комиссия избирательного округа зарегистрировала пятерых кандидатов: Михаила Ждана (самовыдвиженец), Александра Лифанова (КПРФ), Эдуарда Перебиковского (ЛДПР), Ольгу Привалову (Справедливая Россия – За правду) и Кирилла Янкова (Яблоко). 

Подробную информацию можно найти по ссылке
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
 Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
 
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#пушкино
#подмосковье
#московская область
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Путин подписал закон о создании реестра курортного фонда России
04 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра курортного фонда России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В реестре будут содержаться данные о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях.

При этом, в реестре не будут указаны данные о санаторно-курортных организациях, принадлежащим федеральным органам власти, в которых осуществляется военная или близкая к ней служба, а также тех, в которых руководство осуществляет президент РФ.

Вести реестр будет федеральным орган, входящий в состав государственной информационной системы и системы здравоохранения. Все остальные детали регулирования работы реестра установит кабмин.

Отмечается, что подписанный Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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#владимир путин
#курорты
#россия
#закон
#туризм
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В России законодательно запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
04 августа 2023, 18:49

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Отныне в России на законодательном уровне запрещено высаживать из наземного общественного транспорта инвалидов I группы при безбилетном проезде. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом, вносятся изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации», которые запрещают высаживать при безбилетном проезде не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Речь идет, например, о случаях, когда инвалид забыл дома или потерял свой льготный проездной документ. Теперь высаживать его из городского транспорта будет не только неэтично, но и противозаконно.

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#изменения
#закон
#дома
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Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии
Захарова назвала обвинения Евросоюза в нарушении свободы слова лицемерием
04 августа 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/МИД России

В Евросоюзе систематически нарушают права журналистов и свободы слова, однако, постоянно обвиняют в этом другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали осудила блокировку вещания французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере, заявив, что это прямое посягательство на свободу слова.  

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Комментируя ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, Захарова заявила, что это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - отметила она.

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#мария захарова
#евросоюз
#нигер
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Уоллес: США, НАТО и ЕС разрушили Украину для достижения своих целей
04 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Photoboyko

США, страны НАТО и Евросоюз виновны в разрушении Украины. С таким заявлением в своём Twitter выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Опрос CNN показал, что 51% жителей США считает, что их страна «сделала достаточно для помощи Украине». Уоллес, в свою очередь, написал, что США, совместно с ЕС и НАТО, сделали достаточно для уничтожения Украины.

По его мнению, США и Евросоюз, преследуя свои геополитические цели, безжалостно убили огромное количество людей и разрушили государство.

Напомним, что Уоллес неоднократно призывал завершить конфликт на Украине, поскольку он выгоден только для Западу.

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#нато
#евросоюз
#сша
#украина
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Политический обозреватель Гурнов допустил военную операцию Запада в Нигере
04 августа 2023, 16:52

Политический обозреватель Александр Гурнов предположил, что Запад во главе с США могут откликнуться на призыв свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и начать военную операцию в стране, тем более с учётом того, что это африканское государство не имеет достаточно сильной армии.
«Вопрос в том, будут ли американцы создавать прецедент. Если это произойдёт, США и союзники по НАТО окажутся в щекотливом положении с поддержкой Украины и Тайванем. Для США Нигер не в приоритете, для них приоритет – Россия и Китай. А для Франции Африка всегда была зоной влияния: уран, золото, 40% урана поступает во Францию из Нигера», – пояснил в беседе с «Абзацем» Гурнов.

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, в свою очередь, отметил, что вооружённое противостояние между Западом и Нигером не скажется хорошо на нашей стране.

«В случае серьёзного конфликта с Западом нам будет вообще очень трудно дотянуться до Африки. Африканским лидерам показали на днях в Санкт-Петербурге военно-морской парад. Но с малыми ракетными кораблями вместо эсминцев и авианосцев в Африке делать нечего. Контракты мирного времени на строительство чего-то и разработку недр сразу испарятся», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Гурнов.

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#сша
#россия
#африка
#Нигер
#политика
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Франция не принимает решение военных Нигера о расторжении военных соглашений
04 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/UlyssePixel

Франция не признаёт решение временного правительства Нигера о расторжении договоров. Об этом сообщают западные СМИ.
Французские власти указали на то, что соглашения о военном сотрудничестве были приняты официальным руководством страны, каковым являлось правительство президента Мохамеда Базума. Решения других людей, страна признавать не будет.

При этом, французские власти «приняли к сведению» заявления мятежников Нигера о военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что военные, свергнувшие президента Нигера, завили об отказе от заключённого с Францией договора. В стране, тем временем, находятся более тысячи французских военных, которые борются с джихадистами. 

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#франция
#нигер
#соглашения
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Путин подписал закон о порядке выезда за границу лиц, допущенных к государственной тайне
04 августа 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторые категории лиц, имеющих доступ к секретной информации, должны будут уведомлять о своих поездках за границу Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки.
В соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, вводится термин «режим секретности», уточняется определение «допуск к государственной тайне», устанавливается процедура допуска к гостайне и условия его прекращения, обязанности носителей таких сведений, а также условия ограничений прав граждан, допущенных к ним.

Кроме того, закон уточняет полномочия президента России и правительства страны в части определения порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. При наличии угроз безопасности страны может быть принято трешение о нецелесообразности допуска того или иного лица к секретным сведениям.

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#владимир путин
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В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта
04 августа 2023, 15:29

Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года, на новых территориях – с 1 сентября 2024 года. Он нацелен на борьбу с изготовлением суррогатного алкоголя, поскольку большая часть препаратов с наименованием «Этанол» попадает в нелегальный оборот.

Так, согласно тексту закона, покупать медицинский спирт смогут только юрлица и ИП, у которых есть лицензия на медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также лаборатории, которые занимаются контролем качества медицинских препаратов.

Также отмечается, что при нарушении правил использования медицинского спирта, компании и юрлица будут лишаться лицензии.

Под запрет продажи попадают ветеринарные, аптечные, животноводческие и научно-исследовательские организации.

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#запрет
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Подмосковье ищет медработников