Опрос: Более половины американцев выступают против нового пакета помощи Украине

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Согласно результатам опроса CNN более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине.
55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи, 45%, наоборот, поддержали американское правительство.
Опрашивающие задали дополнительный вопрос о том, какой вид помощи должны осуществлять США. Так, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.
В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.
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Опрашивающие задали дополнительный вопрос о том, какой вид помощи должны осуществлять США. Так, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова