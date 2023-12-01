Опрос IBRIS: Большинство жителей Польши перестали доверять президенту Дуде

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Новым лидером рейтинга доверия среди поляков стал председатель партии «Польша 2050», спикер Сейма Шимон Холовня. Нынешний глава государства Анджей Дуда впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного лабораторией IBRIS, доверие Холовне выразили 49% респондентов. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг спикера Сейма вырос на 4%, а с момента парламентских выборов в октябре — на 22%.
На втором месте в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы, вице-председатель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Ему доверяют 47% опрошенных поляков, что на 1,9% меньше по сравнению с опросом предыдущего месяца.
Лидеру польской оппозиции доверие выразили 43% респондентов. По сравнению с прошлым опросом его рейтинг вырос на 2,4%. Последним в рейтинге оказался действующий президент Польши Анджей Дуда. По результатам опроса он получил только 39% положительных ответа, зато отрицательных — 52,5%. Доверие к Дуде снизилось на 2,5%, а недоверие возросло на 6%.
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На втором месте в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы, вице-председатель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Ему доверяют 47% опрошенных поляков, что на 1,9% меньше по сравнению с опросом предыдущего месяца.
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Александр Бойцов