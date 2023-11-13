Опрос: половина американцев считает, что политика Байдена нанесла ущерб экономике

Фото: РИА Новости/Стрингер
Почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который был проведён газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику.
Результаты опроса показали, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе.
При этом 21% опрошенных убеждены, что ничего не изменилось. А 26% считают, что политика Байдена положительно сказалась на экономике страны.
Отмечается, что 52% респондентов заявили, что ничего не слышали о действиях Байдена, направленных на улучшение ситуации в области экономики.
Опрос проводился со 2 по 7 ноября. В нём приняли участие 1004 американца.
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Результаты опроса показали, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе.
Отмечается, что 52% респондентов заявили, что ничего не слышали о действиях Байдена, направленных на улучшение ситуации в области экономики.
Опрос проводился со 2 по 7 ноября. В нём приняли участие 1004 американца.
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Анастасия Чинкова