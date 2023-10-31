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Опрос: Украинцы стали меньше доверять Зеленскому и новостному телемарафону

31 октября 2023, 16:44
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел социологический опрос среди граждан Украины. Согласно данным исследования, украинцы стали меньше доверять новостному телемарафону «Единые новости» и президенту страны Владимиру Зеленскому.
Согласно информации, опубликованной на сайте КМИС, телемарафону перестали доверять 39% респондентов. Это более чем в три раза превышает показатель мая 2022 года, когда уровень недоверия «Единым новостям» составлял всего 12%. Соответственно, количество доверяющих новостям, переданным в ходе телемарафона, снизилось с 69% до 48%).

Заметно пошатнулось доверие граждан Украины к своему президенту. В мае 2022 года Зеленскому не доверяли всего 7% опрошенных. В октябре 2023 года их количество возросло до 22%.


Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен специалистами КМИС в период с 30 сентября по 13 октября нынешнего года с помощью телефонных интервью. В исследовании принял участие 1201 респондент из разных регионов страны.

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#опрос
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#интервью
#украина
#владимир зеленский
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«Подставил своих хозяев»: Медведчук прокомментировал позицию Зеленского по Дагестану
Медведчук: Зеленский, комментируя события в Дагестане, подставил хозяев в США
31 октября 2023, 16:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский не смог промолчать о беспорядках в Дагестане, тем самым подставив своих хозяев, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
«Российский антисемитизм и ненависть к другим народам носят системный и глубоко укоренившийся характер», - так Зеленский отреагировал на беспорядки в аэропорте Махачкалы. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети. 

В своем Telegram-канале ему ответил Медведчук. 

«Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и «спалил всю контору». Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане», - отметил Медведчук. 

По словам общественного деятеля, свои пристальным внимание именно к Дагестану, Зеленский буквально «подставил своих западных хозяев», которые на самом деле стоят за организацией бунта. 

К тому же, Зеленский отвернул от себя подавляющее большинство стран Глобально Юга, поддерживая Израиль, который сам никогда открыто не выступал в поддержку Киева, а занимал более нейтральную позицию.

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#израиль
#владимир зеленский
#дагестан
#протесты
#аэропорт
#украина
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Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана а Германию
31 октября 2023, 16:24

Фото: сайт Кремля

Немецкий оппозиционный политик, глава Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель призвал отменить визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.
По данным немецкого издания Bild, этот визит может состояться в сентябре. Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще в мае 2023 года, после победы Эрдогана на президентских выборах, пригласил его посетить Германию. По мнению Винкеля, турецкий лидер восхваляет боевиков ХАМАС и всегда был и остается в первую очередь исламистом.

«Если у Германии есть хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», — заявил политик.

В противном случае, считает Винкель, хваленые национальные интересы превратятся в ничего не значащие слова.

Ранее президент Турции на масштабном митинге в стамбульском аэропорту заявил, что Израиль останется в одиночестве после голосования в ООН по поводу резолюции о секторе Газа. Эрдоган также задался вопросом, задумывается ли Запад возможной о войне «креста с полумесяцем».

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#израиль
#президент
#фрг
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#оон
#запад
#олаф турция
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Политолог Дудчак заявил о меркантильном интересе США к энергетике Украины
31 октября 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Политолога Александр Дудчак прокомментировал намерения США «помочь» Украине в энергетической сфере и отметил, что соответствующая программа направлена не на «поддержку», а на получение американцами своей выгоды.
Так, он считает, что американская сторона намерена с помощью программы провести так называемую инвентаризацию энергетической сферы Украины.

«В любой сфере присутствует USAID, где речь идёт об интересах США, и в данном случае энергетика — та сфера, которая не может не приносить доход. Как бы сложно ни было, население пытается платить за тепло и возможность готовить еду на электроплите или газе. Сейчас просто начинается процесс окончательного передела Украины, причём не только в энергетической сфере. Страну успешно «потребляют» как питательную субстанцию», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

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#сша
#энергетика
#население
#украина
#политика
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В Московской области прошел юбилейный съезде онкологов
31 октября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 100 специалистов приняли участие на юбилейном съезде онкологов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На съезде онкологи обсуждали основные аспекты диагностики, терапии и профилактики онкологических заболеваний различной локализации,а также опухоли мочеполовой системы и молочной железы, рак легких и органов ЖКТ.

«Участие в съезде принимают представители Минздрава Московской области и института Герцена вместе с главным внештатным специалистом, главным внештатным онкологом Московской области Андреем Костиным. Важность съезда заключается в том, что поднимаются те острые вопросы и проблемы, которые нуждаются в решении в первую очередь. <…> », — отметил главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Стоит отметить, что количество участников ​мероприятия растет с каждым годом.

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#мероприятия
#рак
#подмосковье
#онкология
#московская область
#диагностика
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Hurriyet: Израильские туристы аннулируют бронирования в отелях Турции
31 октября 2023, 15:51

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

Владельцы отелей в турецкой курортной провинции Анталья сообщают о значительном снижении числа бронирований из стран Ближнего Востока, в том числе из Израиля. Безусловно, это связано с обострением палестино-израильского конфликта.
Как сообщает газета Hurriet, турецкие отельеры, особенно в самом крупном туристическом регионе страны, выражают серьезную озабоченность по поводу предстоящего летнего сезона 2024 года. На прошлой неделе министерство безопасности Израиля обратилось к гражданам страны, находящимся на территории Турции, покинуть ее как можно скорее. После этого предупреждения только несколько израильтян остались в Анталье, большинство же уехало.

Директор одного из пятизвездочных отелей Антальи Исмаил Чаглар отметил, что конфликт между Россией и Украиной уже нанес ощутимый удар по туристической отрасли региона. По его словам, отельеры пытались компенсировать эти потери за счет привлечения туристов с Ближнего Востока, и частично это удалось. В этом году в Анталью приехало около полумиллиона туристов из Израиля, Иордании и Ливана. Теперь придется думать о том, удастся ли найти новые рынки.

По словам другого владельца отеля Мухамета Инчи, израильские туристы активно бронировали номера на март и апрель будущего года. Однако после начала конфликта вокруг сектора Газа начались аннуляции этих бронирований. В настоящее время в его отеле нет ни одного туриста из Израиля.

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#конфликт
#туристы
#страны
#удар
#израиль
#турция
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«Это бессмысленно»: Американский эксперт высказался о военных США в Восточной Европе
Макгрегор: Россия не представляет угрозы для Восточной Европы
31 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Im Yeongsik

Усилия США по развертыванию своего военного контингента на территории Восточной Европы совершенно бессмысленно, потому как Россия никогда не собиралась нападать на эти страны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Большая часть ее боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии, где она призвана защищать от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

В то же время, эксперт отметил, что сегодня американские войска меньше, чем когда-либо. И, при этом, ВС США не располагают достаточным количеством авиации. 

Вчера в Пентагоне сообщили, что Вооруженные силы США были атакованы 23 раза за последние 13 дней в Ираке и Сирии. Однако, отмечается, что многие из этих атак были успешно отражены американскими военными.

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США хотят «поддержать» энергетический сектор Украины
#европа
#сша
#армия
#россия
#польша
#румыния
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США хотят «поддержать» энергетический сектор Украины
31 октября 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено подготовить проект по «поддержке» энергетического сектора Украины.
«Главная цель контракта — оказать правительству Украины помощь в закупках, стратегическую и техническую поддержку, направленную на укрепление устойчивости, надёжности, доступности и безопасности секторов электроэнергии, природного газа и централизованного теплоснабжения», — приводит RT текст соответствующего документа.

Уточняется, что благодаря проекту в энергетическую сферу страны привлекутся инвестиции на сумму не менее $1 млрд. По итогу, Украина будет способна удовлетворять спрос и обеспечивать энергией своих потребителей.

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#сша
#инвестиции
#украина
#энергетика
#политика
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ЦАХАЛ заявила об «ожесточенных боях в глубине сектора Газа»
31 октября 2023, 15:26

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в своем Telegram-канале, заявила о ведении ожесточенных боев в глубине сектора Газа.
«Армия обороны Израиля уничтожила десятки бомбардировщиков, противотанковые пусковые отряды и противотанковые пусковые посты», - сообщили представители израильской армии.

По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. По словам Израиля, в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, которая включается в себя расширение наземных действий в палестинском анклаве.

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#операция
#армия
#израиль
#сектор газа
#палестина
#хамас
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Госдума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества
ГД: добровольцы будут нести ответственность за порчу военного имущества
31 октября 2023, 15:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно оружию, военной технике или иному имуществу в ходе выполнения своих обязанностей.
Отмечается, что в Госдуму документ внесли депутаты вместе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается внести изменения в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Авторы законопроекта заявили, что добровольцы, наравне с военнослужащими ВС РФ, участвуют в боевых действиях и имеют при себе вооружение, а также используют крупную боевую технику для выполнения своих обязанностей. При этом, согласно закону, военнослужащие несут материальную ответственность в случае причинения ущерба, а добровольцы – нет. 

Таким образом, законопроект предусматривает также внесение изменений в закон «Об обороне», где под понятием «военнослужащий» будут восприниматься и добровольцы. 

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