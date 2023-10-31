Опрос: Украинцы стали меньше доверять Зеленскому и новостному телемарафону

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел социологический опрос среди граждан Украины. Согласно данным исследования, украинцы стали меньше доверять новостному телемарафону «Единые новости» и президенту страны Владимиру Зеленскому.
Согласно информации, опубликованной на сайте КМИС, телемарафону перестали доверять 39% респондентов. Это более чем в три раза превышает показатель мая 2022 года, когда уровень недоверия «Единым новостям» составлял всего 12%. Соответственно, количество доверяющих новостям, переданным в ходе телемарафона, снизилось с 69% до 48%).
Заметно пошатнулось доверие граждан Украины к своему президенту. В мае 2022 года Зеленскому не доверяли всего 7% опрошенных. В октябре 2023 года их количество возросло до 22%.
Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен специалистами КМИС в период с 30 сентября по 13 октября нынешнего года с помощью телефонных интервью. В исследовании принял участие 1201 респондент из разных регионов страны.
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Заметно пошатнулось доверие граждан Украины к своему президенту. В мае 2022 года Зеленскому не доверяли всего 7% опрошенных. В октябре 2023 года их количество возросло до 22%.
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Александр Бойцов