«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

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Предупреждение будет действовать до шести часов вечера.
«Оранжевый» является третим уровнем погодной опасности. Он обозначает опасную погоду и вероятность стихийных бедствий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе 16 июня прогнозируется переменная облачность и до 30 градусов тепла. Осадков не ожидается. Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
В МЧС посоветовали жителям столичного региона избегать перегрева на солнце, при выходе на улицу использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.