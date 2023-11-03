Орбан: амбициозный план Европы по Украине оказался провальным

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным. Об этом Орбан сообщил в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов.
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