«Была трагедия, стала комедия»: Орбан высказался о современном Евросоюзе

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешний Европейский союз - это всего лишь неудачная пародия на СССР.
Такое мнение венгерский премьер выразил на выступлении в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года.
Он также отметил, что Евросоюз воспринимает «свободу» как «бегство»: смена пола, национальности и так далее. В то время как Венгрия подобные проявления не приветствует.
Ранее Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни на одном международном форуме, а также на политической арене до тех пор, пока Киев не вернет права венгерскому национальному сообществу.
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«Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй - в лучшем случае комедией. Москва была трагедией, Брюссель - просто плохо удавшаяся современная пародия. Нам надо было танцевать, как играла на дудке Москва. Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем», - прокомментировал ситуацию Орбан.
Ранее Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни на одном международном форуме, а также на политической арене до тех пор, пока Киев не вернет права венгерскому национальному сообществу.
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Евгения Парфентьева