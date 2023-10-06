Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Грузия необходима Евросоюзу только за счет ее стратегического положения. Об этом Орбан сообщил на полях саммита Европейского политсообщества в Гранаде.
Орбан назвал несправедливым факт того, что Грузии до сих пор не предоставляют место в Европейском союзе. Он добавил, что Евросоюз должен поделиться с Грузией тем, что имеет.
К главным причинам того, почему Тбилиси не находится в составе ЕС, премьер-министр Венгрии причислил «усталость Евросоюза от расширения и эгоизм людей, которые жалеют финансовых ресурсов для Грузии».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий.
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К главным причинам того, почему Тбилиси не находится в составе ЕС, премьер-министр Венгрии причислил «усталость Евросоюза от расширения и эгоизм людей, которые жалеют финансовых ресурсов для Грузии».
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Екатерина Коршунова