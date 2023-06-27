Орбан оценил возможность победы Украины над РФ

Фото: iStock/rarrarorro
Виктор Орбан заявил, что победа Украины над Россией невозможна
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у противостояния на территории Украине нет военного решения. По его словам, оно может быть завершено лишь после того, как США начнут переговорный процесс с российской стороной. Об этом сообщает Bild.
Он выразил уверенность в том, что Украине не удастся одержать победу над Россией даже в том случае, если западные страны будут продолжать поддерживать ВСУ.
Согласно его прогнозам, решающим фактором в противостоянии, скорее всего, станет живая сила. Орбан допустил, что у киевского режима могут закончиться граждане.
Премьер также отметил, что спасти их можно лишь в том случае, если США начнут переговоры с РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО.
Он выразил уверенность в том, что Украине не удастся одержать победу над Россией даже в том случае, если западные страны будут продолжать поддерживать ВСУ.
«Я не выступаю против украинцев. Поэтому я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом провален, мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, но думать, что они могут выиграть в конфликте против России — это непонимание ситуации. Это невозможно», - уверен Орбан.
Согласно его прогнозам, решающим фактором в противостоянии, скорее всего, станет живая сила. Орбан допустил, что у киевского режима могут закончиться граждане.
Премьер также отметил, что спасти их можно лишь в том случае, если США начнут переговоры с РФ.
«Единственный способ спасти их — для американцев начать переговоры с русскими и достичь соглашения об архитектуре безопасности и найти место для Украины в этой новой архитектуре безопасности», - подытожил Орбан.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО.
Татьяна Лаврова