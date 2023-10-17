Орбан после встречи с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине призвал прекратить огонь на Украине.
«В Европе все спрашивают одно и то же: может ли быть прекращение огня в Украине? Для Европы, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились!» - написал он.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», где и произошла его незапланированная встреча с Орбаном. Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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