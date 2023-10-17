Орбан после встречи с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента РФ…» тем, что эта организация стала просто отрабатывать задачи Госдепа.