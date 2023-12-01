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Орбан предложить начать с договора о стратегическом партнёрстве с Украиной

01 декабря 2023, 10:32
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Виктор Орбан предложил Европейскому союзу начать с договора о стратегическом партнёрстве с Украиной, в эфире радио Kossuth.
«Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет», - прокомментировал ситуацию Орбан.

По мнению венгерского премьера, Евросоюз сперва должен убедиться, что партнёрство с Украиной будет действительно выгодным для него. Уже после можно будет разговаривать о принятии Киева в состав ЕС, однако, это станет понятно только через много лет, считает Орбан.


Он также напомнил, что 20 лет назад ЕС совершил подобную ошибку, приняв в свой состав Турцию.

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#евросоюз
#венгрия
#виктор орбан
#украина
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СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Haaretz: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах
01 декабря 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Армия обороны Израиля призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом. Об этом передает Haaretz.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. 

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#движение
#армия
#лагеря
#израиль
#палестина
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РИА: Убытки Украины от польской блокады могли превысить миллиард евро
01 декабря 2023, 10:48

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Блокада, которую организовали протестующие на польско-украинской границе, могла принести Украине убытки на более чем миллиард евро, об этом пишет «РИА Новости».
По словам заместителя президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина, прямые убытки от польской блокады составили 400 миллионов евро.

Несмотря на то, что польские протестующие обещали прекратить блокаду, в настоящий момент на границе со стороны Польши застряли более двух тысяч большегрузов, а на украинской около 800. 

К тому же, в заблокированной очереди из грузовиков на границе уже скончались два украинских водителя. Обстоятельства их смерти не раскрываются, однако, известно, что после случившегося Украина отправила ноту в польский МИД.

Напомним, протесты на границе начались ещё 6 ноября. Поляки требуют пересмотреть регламент въезда и выезда украинских фур в страну, запретив любые перевозки, кроме гуманитарных. 

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#евро
#перевозки
#украина
#протесты
#граница
#польша
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Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС освободит заложников
01 декабря 2023, 10:14

Фото: iStock/graphixchon

Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС согласится освободить заложников, об этом сообщили в СМИ.
Гуманитарная пауза между палестинским движением ХАМАС и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершилось в 07:00 (08:00 по московскому времени) 1 декабря.

Ранее газета The Times of Israel, со ссылкой на израильские власти, сообщила, что ХАМАС не выполнил своб часть соглашения по заложникам. По словам Израиля, представители палестинского движения обещали отпустить из плена всех женщин, однако, этого не произошло. К тому же, в Израиле заявили, что ХАМАС первым выпустил по ним ракеты. 

При этом, стало известно, что спецслужбы Израиля раздобыли план ХАМАС, по которому боевики напали на страну 7 октября, ещё год назад. Однако, серьезно к палестинскому плану в Израиле не отнеслись, посчитав его слишком сложным для выполнения.

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#заложники
#сектор газа
#палестина
#хамас
#израиль
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Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
01 декабря 2023, 10:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Об этом премьер-министр сообщил во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в Европейский союз на повестку саммита в декабре. По мнению премьер-министра, по данному вопросу не будет согласия среди государств, что заранее ясно.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву. По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены.

Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.

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#мид
#страны
#саммит
#ес
#венгрия
#евросоюз
#украина
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WSJ: Израиль разработает план ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру
01 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху поручил спецслужбам разработать планы по уничтожению высших руководителей палестинского радикального движения ХАМАС за пределами сектора Газа, в том числе в Турции, Катаре и других странах.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. Нитаньяху рассказал на прошлой неделе, что отдал распоряжение службе внешней разведки «Моссад» действовать против лидеров ХАМАС по всему миру. Операции по их выслеживанию и ликвидации в Турции, Катаре, Ливане и других странах, где они проживают, начнутся уже после завершения боевых действий в секторе Газа, чтобы не осложнять дипломатические усилия по освобождению заложников.

В публикации указывается, что израильтяне готовятся к многолетней кампании по поиску и уничтожению лидеров боевиков, ответственных за вторжение в Израиль 7 октября, массовые убийства и захват заложников.

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#израиль
#операции
#хамас
#сектор газа
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NYT: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до атаки
01 декабря 2023, 09:35

Фото: iStock/e-crow

Израильские спецслужбы знали о плане нападения ХАМАС за год до совершённой 7 октября атаки, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на попавшие к журналистам в руки документы.
Как сообщили в NYT, за год до 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, властям было известно о готовящемся нападении. Разведка Израиля раздобыла точный план нападения, однако, не отнеслась к нему серьёзно, посчитав его слишком сложным для выполнения. 

Отмечается, что оказавшийся у Израиля документ состоял примерно из 40 страниц. В нём не была указана дата, зато был описан план, по которому ХАМАС планировал напасть. В NYT подчеркнули, что палестинские боевики следовали обозначенному плану с поразительной точностью.

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#план
#разведка
#израиль
#хамас
#нападение
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Захарова ответила Бербок на ее претензии в адрес Сергея Лаврова
01 декабря 2023, 09:03

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала недовольство в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявив, что тот появляется в зале только тогда, когда выступает сам, а не для того, чтобы слушать других. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Бербок, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн.
Российский дипломат также обратила внимание немецкого министра на то, что делегации России отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Захарова выразила недоумение по поводу того, что год назад Бербок не волновало отсутствие Сергея Лаврова в зале из-за того, что председательствовавшее в ОБСЕ польское представительство вообще не направило приглашения России.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — отметила представитель МИД России.

Сергей Лавров ночью 30 ноября прибыл в  Северную Македонию, где проходит встреча глав МИД ОБСЕ. При этом делегации Польши, Украины и прибалтийских стран отказались от участия в мероприятии из-за присутствия российского министра.

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#мид
#страны
#встреча
#дипломат
#захарова
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Завершилось перемирие между ХАМАС и Израилем
01 декабря 2023, 08:57

Фото: iStock/Racide

Перемирие между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС завершилось в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Спустя полтора месяца боевых действий, конфликтующие стороны объявили о старте гуманитарной паузы. В рамках соглашения Израиль и ХАМАС договорились обменяться заложниками, также в сектор Газа отправили гуманитарную помощь, топливо и медикаменты.

Перемирие стартовало в прошлую пятницу 24 ноября и должно было завершиться четыре дня спустя, однако, стороны конфликта приняли решение о продлении режима прекращения огня сперва на два дня, а затем ещё на один день.

1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени) перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось. ЦАХАЛ объявил о возобновлении боевых действий.

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#израиль
#армия
#соглашения
#сектор газа
#палестина
#хамас
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Politico: Байден использует Трасс как «секретное оружие» в вопросе помощи Киеву
01 декабря 2023, 08:26

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Приезд в США экс-премьера Великобритании Лиз Трасс может помочь Джо Байдену убедить скептически настроенных республиканцев поддержать Украину. Она может стать «секретное оружием» американского президента в решении этого вопроса.
Такое мнение высказали обозреватели издания Politico Элени Куреа и Эстер Уеббер. Трасс прибыла в Вашингтон в качестве представителя Консервативных друзей Украины (CFU) и может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.

Авторы публикации пишут, что бывший британский премьер поможет перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли». Также отмечается, что высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика.

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