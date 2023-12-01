Орбан предложить начать с договора о стратегическом партнёрстве с Украиной

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Премьер-министр Виктор Орбан предложил Европейскому союзу начать с договора о стратегическом партнёрстве с Украиной, в эфире радио Kossuth.
«Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет», - прокомментировал ситуацию Орбан.
По мнению венгерского премьера, Евросоюз сперва должен убедиться, что партнёрство с Украиной будет действительно выгодным для него. Уже после можно будет разговаривать о принятии Киева в состав ЕС, однако, это станет понятно только через много лет, считает Орбан.
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Евгения Парфентьева