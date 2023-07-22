Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к 2030 году Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира. Об этом сообщает телеканал М1.
Орбан добавил, что Германия потеряет свою позицию на четвертом месте и опустится на десятое. Как считает премьер-министр Венгрии, на данный момент ЕС чувствует себя «окруженным и испуганным».
Орбан подчернкул, что ЕС — это богатый, но слабый союз государств, которые боятся конкуренции.
Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Twitter высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за опустошение европейского бюджета из-за помощи Украине.
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Орбан подчернкул, что ЕС — это богатый, но слабый союз государств, которые боятся конкуренции.
«Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто», — заявил премьер Венгрии.
Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Twitter высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за опустошение европейского бюджета из-за помощи Украине.
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Екатерина Коршунова