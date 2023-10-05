Радио1
Главная / Новости / Политика/ Орбан рассказал об устроенном ЕС кошмаре

Орбан рассказал об устроенном ЕС кошмаре

Орбан: ЕС создает мир из «1984» Оруэлла
05 октября 2023, 15:23
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политику Евросоюза с происходящим в известном произведении Джорджа Оруэлла «1984». Об этом Орбан написал в социальной сети X.

Орбан пояснил, что Брюссель покупает и поставляет вооружения через Европейский фонд мира, а также хочет контролировать СМИ через «Акт о свободе средств массовой информации». Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа боролась с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984 году.

Орбан также сравнил новый закон о свободе средств массовой информации в Европейском союзе с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, которая действовала во времена Третьего Рейха.

Читайте также:

Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
#сша
#европа
#закон
#сми
#фонд
#ес
#евросоюз
#вооружения
#ек
Читайте нас в
В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии
05 октября 2023, 15:51

Фото: iStock/Denis Kabanov

МИД Грузии выразил обеспокоенность заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.
По мнению грузинского министерства, такие действия — это нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, которые представляют провокационную попытку. Ведомство призывает РФ «уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано.

Читайте также:

В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

В Абхазии заявили о готовности к использованию порта, как пункта ВМФ России
#соглашение
#президент
#вмф
#нарушение
#рф
Читайте нас в
Политолог Дудчак назвал условие для прекращения финансирования Украины
05 октября 2023, 15:13

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Финансирование Киева со стороны Америки находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Такое мнение высказывают в Штатах. Однако политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что это преувеличенные слухи.
Американские политики всё чаще высказываются о прекращении поддержки Украины в рамках борьбы за власть. На деле, уверен Александр Дудчак, как республиканцы, так и демократы продолжат направлять деньги и военную помощь Киеву. В беседе с «Радио 1» эксперт назвал одно условие, после которого эту поддержка может прекратиться.
«Поддержка Украины прекратится, когда закончится Украина. Если Вооружённые силы России выйдут на западные границы, тогда поддерживать будет нечего, тогда и поддержка прекратиться. А до того, даже если будет какое-то продвижение на линии фронта, если какая-то территория будет формально называться Украиной, то такой источник создания проблем для России и Европы просто так не отпустят», — сказал Дудчак.
Эксперт подчеркнул, что в обозримом будущем США не бросят Киев на произвол судьбы и не позволят России взять под контроль территории, которые «и так должны принадлежать ей».

Читайте также:

Экономист Скалкин: США обернули дефолт в свою пользу

РИА Новости: Турция выступает за присутствие РФ на переговорах по Украине

Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
#сша
#украина
#поддержка
Читайте нас в
Аксёнов назвал одну из основных целей СВО
Аксенов: Целью СВО должна стать смена режима на Украине
05 октября 2023, 14:52

Фото: kremlin.ru

Целью спецоперации должна стать смена режима на Украине, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - прокомментировал ситуацию Аксенов. 

По его словам, именно «продавшийся Западу» киевский режим довел Украину до того состояния, в котором она находится. 

Он также отметил, что не сомневается в победе России в конфликте. 

Ранее Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.

Читайте также: 

У крымского побережья выловили тело украинского диверсанта

Аксёнов: Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю
#крым
#сво
#киев
#украина
#режим
Читайте нас в
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана
Европарламент: ЕС должен ввести санкции против Азербайджана
05 октября 2023, 14:47

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому ввести санкции в отношении Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Информацию сообщают РИА Новости.
Резолюцию поддержал 491 депутат, 9 проголосовали против, 36 воздержались.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», – гласит фрагмент резолюции.
Депутаты призвали представителя Евросоюза по иностранным делам и внешней политике Жозепа Борреля прекратить переговоры по соглашению о партнерстве с Азербайджаном, пока Баку не покажет искреннюю готовность уважать права и безопасность карабахских армян.

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку, а именно рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

Читайте также: 
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
#санкции
#соглашения
#депутаты
#развитие
#новости
#ес
#переговоры
Читайте нас в
Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом
Президент Польши Дуда высказался против переселения мигрантов внутри Евросоюза
05 октября 2023, 14:33

Фото: istock / Velishchuk

Польша выступает против любых миграционных соглашений по поводу переселение мигрантов внутри Европейского союза. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким. Информацию сообщает Reuters.

Новое соглашение Евросоюза по мигрантам подразумевает собой концепцию «обязательной солидарности», согласно которой государство должно принять определенное количество мигрантов или оплатить их прием другим странам Европейского союза. Польские президент заявил, что не согласен с таким положением дел.

«Мы последовательно говорим «нет», мы против этого, и мы представим эту позицию сегодня и завтра на международных встречах», — заявил президент Польши.
Ранее обозреватель польской газеты заявил, что при потере контроля над Украиной Польша может превратить ее в выжженную землю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

#переселение
#соглашение
#президент
#приём
#государство
#польша
Читайте нас в
«Не очень хорошая новость»: Группа поддержки Украины начинает редеть
ABC: Западные страны начали уставать от поддержки Украины
05 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/JARAMA

Все больше западных союзников Украины начинают демонстрировать усталость от поддержки Киева в конфликте, пишет ABC.
Напомним, американское правительство вычеркнуло из бюджета своих расходов пункт о военной помощи Киеву, Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна в свои страны. Правительство Польши приостановило поставки оружия Киеву, а на выборах в Словакии победил бывший премьер—министр Фицо, который в своей программе выступал за прекращение снабжения ВСУ.

«Это не очень хорошая новость ни для Украины, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Читайте также: 

Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро

Юнкер призвал не давать Украине надежду на скорое вступление в ЕС
#сша
#помощь
#правительство
#страны
#министр
#импорт
#поставки
#польша
#ес
#венгрия
#словакия
#нато
#всу
Читайте нас в
Депутат Водолацкий заявил об основной цели НАТО
05 октября 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/RomanBabakin

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с РФ стало способом сдерживания «российской угрозы», говорит об основной цели Запада и НАТО.
А именно, о том, что НАТО стремится обескровить Россию, считает парламентарий.

«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю. <…> НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — сказал в беседе с RT Водолацкий.

Комментируя высказывание Оллонгрен, депутат, кроме прочего, отметил его популистский характер.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

Читайте также:

Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине
 
#россия
#ес
#нато
#запад
#политика
Читайте нас в
РИА Новости: Турция выступает за присутствие РФ на переговорах по Украине
05 октября 2023, 13:52

Фото: istock / Diy1

Турция считает, что Россия должна принимать участие в международных переговорах по Украине. Информацию об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.

«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — сказал источник.
Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, какие страны выступают против участия РФ в процессе переговоров. 

Напомним, международная встреча по урегулированию конфликта в Украине должна пройти в конце октября в Турции. На ней будут обсуждать «формулу мира», предложенная украинским лидером  Владимиром Зеленским. ​Ранее МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.


Читайте также: 
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

#россия
#сергей лавров
#мид
#страны
#турция
#встреча
#мид рф
#новости
Читайте нас в
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Боррель: ЕС увеличивает помощь Украине, но заменить США в этом не может
05 октября 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет. Об этом Боррель сообщил журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.
Боррель отметил, что американская помощь необходима Киеву, и Европейский союз рассчитывает на ее возобновление. 

Напомним, комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов.

Читайте также:

В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство

Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
#сша
#евро
#помощь
#ес
#евросоюз
#ек
Читайте нас в
Достижения.рф