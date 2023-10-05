Орбан рассказал об устроенном ЕС кошмаре

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политику Евросоюза с происходящим в известном произведении Джорджа Оруэлла «1984». Об этом Орбан написал в социальной сети X.
Орбан также сравнил новый закон о свободе средств массовой информации в Европейском союзе с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, которая действовала во времена Третьего Рейха.
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