Орбан созвал совет обороны из-за обострения ситуации на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение о созыве совета обороны из-за эскалации конфликта на Украине
В связи с эскалацией конфликта на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение о созыве совета обороны. Об этом он заявил в своей социальной сети, пишет издание
«МК».
По его словам, прекращение огня и мир важнее всего, однако из-за усиливающихся боев на Украине, необходимо было созвать совет обороны. Он также добавил, что безопасность Венгрии стоит на первом месте.
Напомним, ранее Орбан высказывался о недопущении контрнаступления украинских военных. Он объяснил это тем, что сторона понесет большие потери.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве обрушились с критикой на Венгрию за слова Орбана о невозможности победы Украины.
«МК».
Напомним, ранее Орбан высказывался о недопущении контрнаступления украинских военных. Он объяснил это тем, что сторона понесет большие потери.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве обрушились с критикой на Венгрию за слова Орбана о невозможности победы Украины.
Анастасия Крестьянова