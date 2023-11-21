Орбан: Венгры не хотят танцевать под дудку Брюсселя

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал своих сограждан не поддерживать военную помощь Евросоюза Киеву, заявив, что венгры «не хотят танцевать под дудку Брюсселя». Об этом он, как сообщает Pravda.Ru, рассказал в видеообращение к жителям страны 20 ноября.
«Брюссельские бюрократы вновь хотят сказать нам, как жить: они хотят дать Украине больше денег и больше оружия, они хотят, чтобы у нас не было сокращений расходов на ЖКХ, если у них их нет, и они хотят, чтобы мы, венгры, впустили к себе мигрантов», — отметил венгерский премьер.По словам Виктора Орбана, речь сейчас идёт о защите государственного суверенитета Венгрии, и по этому поводу намечаются «серьезные дебаты» в ЕС.
В частности, лидеры Евросоюза требуют от Венгрии отменить субсидии на жилищно-коммунальные услуги, создать так называемое «гетто для мигрантов», а также увеличить размер финансирования оружейных поставок на Украину.
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