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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Об этом Орбан сообщил в интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Орбан дополнил, что Будапешт сразу квалифицировал вывод из строя «Северного потока» как акт терроризма. По словам премьер-министра Венгрии, отсутствие такой же жесткой реакции со стороны Берлина — это «проявление дефицита суверенитета».
Орбан призвал отказаться от подобных замыслов террористического характера.
Напомним, ранее Орбан заявил, что распространенное на Западе мнение о том, что Украина побеждает, является ложью. Каждый, кто понимает логику, цифры и данные, осознает, что у Украины нет шансов на победу в вооруженном конфликте с Россией.
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Орбан призвал отказаться от подобных замыслов террористического характера.
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Екатерина Коршунова