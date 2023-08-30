Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Об этом Орбан сообщил в интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону.