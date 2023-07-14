Орбан: Вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.
Он также выразил недоумение относительно позиции Запада, который не изменяет своих воинственных настроений. Об этом премьер заявил в эфире радиостанции «Кошут».
По словам Орбана, жители многих западных государств хотят продолжения украинского конфликта и не заинтересованы в прекращении ведения боевых действий. Он также назвал агрессивными украинцев и отметил их постоянные требования к Западу.
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По словам Орбана, жители многих западных государств хотят продолжения украинского конфликта и не заинтересованы в прекращении ведения боевых действий. Он также назвал агрессивными украинцев и отметил их постоянные требования к Западу.
«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», - заключил министр.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова