Орбан высмеял фон дер Ляйен за опустошение европейской казны в помощь Украине

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Виктор Орбан высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Twitter высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за опустошение европейского бюджета из-за помощи Украине, сообщает «РИА Новости».
«Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?». Фон дер Ляйен: «Какие деньги?», - написал Орбан.
К своему посту премьер Венгрии прикрепил известный мем, где Джон Траволта, в роли героя «Криминального чтива», растерянно разводит руками, озираясь по сторонам.
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«Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?». Фон дер Ляйен: «Какие деньги?», - написал Орбан.
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Евгения Парфентьева