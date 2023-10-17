Орбан заверил Путина, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

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Венгрия никогда не хотела противостоять России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России», - заявил Орбан Путину.
По его словам, Венгрия всегда хотела наладить отношения с Россией и расширять двусторонние контакты. Он подчеркнул, что этого удалось добиться.
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