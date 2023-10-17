Орбан заявил, что отношения РФ и Венгрии многое претерпели из-за СВО

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что отношения Москвы и Будапешта многое претерпели из-за проведения Россией спецоперации на Украине и антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«Из-за специальной военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили», - сказал Орбан Путину.
Орбан заверил Путина, что Венгрия никогда не хотела противостоять России. По его словам, Венгрия всегда хотела наладить отношения с Россией и расширять двусторонние контакты. Он подчеркнул, что этого удалось добиться.
Читайте также:
Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают
Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном
Элина Позднякова