Орбан заявил, что самую большую цену за ошибки Запада на Украине платят жители

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС и США в конфликте на Украине ошибочна, за нее расплачиваются украинцы и европейцы, сообщает телеканал М1.
По словам Орбана, стратегия США и ЕС состоит в том, что они напрямую не участвуют в конфликте, но направляют Украине деньги и вооружение. В результате, украинцы воюют и погибают, а союзники лишь оказывают помощь.
Победить при такой стратегии в конфликте с Россией не удастся, подчеркнул премьер.
Он также заявил, что новой стратегии, несмотря на неудачи на фронте, пока не выработано, так как отправлять на Украину своих военнослужащих страны не хотят. Орбан подчеркнул, что за такую стратегическую ошибку особенно платят европейцы и украинцы.
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Победить при такой стратегии в конфликте с Россией не удастся, подчеркнул премьер.
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Анастасия Крестьянова