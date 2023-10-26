Орбан заявил, что Венгрия гордится своими отношениями с Россией

Фото: kremlin.ru
Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее издание Politico сообщило, что европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его позиции по России. Издание в своем материале приводит слова европейского дипломата, который заявил, что на месте Украины ему было бы некомфортно, если бы ему пришлось делиться своими планами, пока Орбан присутствует в этой комнате.
Читайте также:
Bloomberg: В НАТО провели срочное заседание после встречи Путина и Орбана
«Была трагедия, стала комедия»: Орбан высказался о современном Евросоюзе
Боррель ответил Орбану, сравнившему Евросоюз с пародией на СССР
Евгения Парфентьева