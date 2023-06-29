Орбан заявил об отсутствии мира и процветания в ЕС

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Виктор Орбан заявил, что ЕС не оправдал причины, по которым создавалась организация
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не оправдал основные причины, по которым создавалась организация. Об этом он написал в социальных сетях.
Он напомнил, что ЕС был создан ради мира, но сейчас имеется вооруженное противостояние. Кроме того, по его словам, Евросоюз создавался для процветания, но в настоящий момент состояние экономики начинает тревожить.
Орбан выразил уверенность в том, что в текущем состоянии Евросоюз не обладает ни одним из указанных факторов.
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Он напомнил, что ЕС был создан ради мира, но сейчас имеется вооруженное противостояние. Кроме того, по его словам, Евросоюз создавался для процветания, но в настоящий момент состояние экономики начинает тревожить.
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Татьяна Лаврова