Организация WWF* признана в России нежелательной

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Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда природы нежелательной в России
Деятельность международной организации «World Wide Fund for Nature*» (WWF*) признана нежелательной на территории Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Сообщается, что в результате проведенной проверки было установлено, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства,
компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной международную правозащитную организацию.
* Организация, признанная в России иноагентом
Сообщается, что в результате проведенной проверки было установлено, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства,
Ранее «Радио 1» сообщало, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной международную правозащитную организацию.
* Организация, признанная в России иноагентом
Анастасия Крестьянова