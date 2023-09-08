Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей

Фото: Мособлизбирком
Первый день голосования в Московской области прошёл спокойно, серьёзных нарушений не зафиксировали. Однако организаторы выборов откликались на информацию, появлявшуюся в соцсетях. Об этом заявила председатель подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич.
«Например, было сообщение, что на одном из участков в городе Пушкино произошёл вброс. Наши коллеги незамедлительно выехали туда. Выяснилось, что официально заявление в избирательную комиссию по этому поводу не поступало. Тем не менее, участковая избирательная комиссия приняла решение опечатать урну, изъяв её из процесса. Дальше голосование шло в штатном режиме», – отметила Юденич.По её словам, там же, в Пушкине, произошёл ещё один инцидент.
«Человек пришёл на участок и представился журналистом. Аккредитации у него не было. Но важно помнить, что участие могут принимать только представители СМИ с аккредитацией именно избирательной комиссии. Все остальные могут находиться только в качестве избирателей. И этому человеку было отказано в том, чтобы он там работал», – рассказала Юденич.По её словам, мужчина вызвал полицию, заявив, что происходят какие-то противоправные действия. Она уверена, что правоохранители разберутся с этим ЧП.
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
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Лора Луганская