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Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, пишет издание Asia Times.
Обозреватель издания назвал обещания Киева Пентагону о том, что ВСУ будут использовать вооружение только для отражения атак ложью и отметил, что кассетные боеприпасы Украина использует в боях практически ежедневно.
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