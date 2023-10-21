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Все имеющиеся у Хорватии вертолеты Ми-8 были переданы Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с хорватским министром обороны Марио Баножичем, сообщает хорватское издание Oruzje online.
«Мы ценим непреклонную приверженность помощи Украине со стороны Хорватии, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолёты Ми-8», — сказал Остин.Речь идет о 14 Ми-8, которые были переданы Украине в июне 2023 года. Это модифицированные вертолёты Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т. Семь из них из Хорватии сами прилетели в Польшу, откуда были переданы Украине. Другие семь были частично разобраны и перевезены по железной дороге.
По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевский режим.
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