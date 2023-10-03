«Осталось два месяца»: В Белом доме раскрыли неудобную правду об Украине

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У Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины, об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того», - прокомментировал ситуацию Кирби, отвечая на вопрос о том, собираются ли США дальше продолжать поддерживать Киев.
При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии.
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Евгения Парфентьева