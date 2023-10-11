«Оставьте в покое детей и женщин!»: Путин обратился к Израилю и Палестине

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В конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Ожесточение в Израиле и Палестине очень большое, но нужно стремиться к минимизации гражданских потерь, детей и женщин оставьте в покое» , - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас.
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Евгения Парфентьева